مواطنون ومسؤولون في بيلاروس يتوافدون إلى مقر السفارة السورية تعبيراً عن تضامنهم مع سورية

مينسك-سانا

توافد عدد من مواطني ومسؤولي جمهورية بيلاروس إلى مقر السفارة السورية في مينسك خلال اليومين الماضيين، ووضعوا الزهور وأشعلوا الشموع تعبيراً عن حزنهم على ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سورية أمس الأول، وتضامنهم مع المنكوبين جراء هذه الكارثة الإنسانية.

وكان من بين الذين حضروا إلى مبنى السفارة عدد من النواب ورؤساء اللجان في مجلسي النواب والجمهورية، وفعاليات شعبية وحزبية ودينية وعدد من الإعلاميين من قنوات تلفزيونية بيلاروسية.

وكانت السفارة السورية في مينسك دعت أمس أبناء جاليتنا والفعاليات الاغترابية إلى التبرع لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي أسفر عن مئات الضحايا.

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