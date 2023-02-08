رئيس جامعة حماة الدكتور عبد الرزاق السالم لمراسل سانا: تأجيل الاختبار الوطني للغات الأجنبية واختبار اللغة الإنكليزية الخاص بأعضاء الهيئة التدريسية من أجل الترفيع والتأصيل والتعيين في عضوية الهيئة بالجامعات الحكومية والخاصة إلى يوم الاثنين القادم