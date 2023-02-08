SCS-NET

رئيس جامعة حماة الدكتور عبد الرزاق السالم لمراسل سانا: تأجيل الاختبار الوطني للغات الأجنبية واختبار اللغة الإنكليزية الخاص بأعضاء الهيئة التدريسية من أجل الترفيع والتأصيل والتعيين في عضوية الهيئة بالجامعات الحكومية والخاصة إلى يوم الاثنين القادم

2023-02-08

انظر ايضاً

مدير مطار حلب الدولي المهندس محمد مصري لمراسل سانا: وصول طائرة ركاب تابعة لشركة أجنحة الشام قادمة من الإمارات العربية المتحدة تحمل طروداً من المساعدات الإغاثية تم إرسالها من المغتربين السوريين في الإمارات لدعم أهلهم في سورية ووقوفهم إلى جانبهم

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved