وصول طائرة إلى مطار حلب الدولي محملة بمساعدات طبية وإغاثية مقدمة من “المستشفى السعودي الألماني” في دبي

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سلطنة عمان تسير جسراً جوياً لنقل مواد إغاثية وطبية إلى سورية
2023-02-08
طائراتان إماراتية وهندية تصلان إلى مطار دمشق محملتان بالمساعدات لمتضرري الزلزال
2023-02-08
الخازن يدعو المجتمع الدولي لرفع الظلم عن سورية وشعبها وإسقاط ما يسمى قانون قيصر الأميركي
2023-02-08
شخصيات سياسية وإعلامية إيرانية تطالب برفع العقوبات عن الشعب السوري
2023-02-07
ماليزيا تعلن عن تقديم مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال
2023-02-07
الشيخ قاسم.. أرسلنا وفوداً طبية للمساعدة الإنسانية إلى الشعب السوري
2023-02-07
السفارة السورية في موسكو تدعو أبناء الجالية للتضامن مع المتضررين في سورية
2023-02-07
محليات
خطة التحرك الطارئة
2023-02-08
إعادة افتتاح جميع الموانئ البحرية بوجه الملاحة البحرية ما عدا ميناء البسيط
2023-02-08
طقس اليوم… ثلوج على ارتفاع 800 متر وما فوق
2023-02-08
تسيير 3 سيارات مواد غذائية وإغاثية مقدمة من أهالي السويداء لمتضرري الزلزال في حلب
2023-02-08
انقطاع الكهرباء عن محافظة الحسكة بسبب عطل طارئ على الخط الرئيسي المغذي للمحافظة
2023-02-07
تجارة وصناعة طرطوس: التبرع بمبالغ مالية وسلل غذائية للمتضررين من الزلزال
2023-02-07
طقس الغد.. أجواء شديدة البرودة ليلاً وتحذير من تشكل الضباب والصقيع في أغلب المناطق
2023-02-07
رياضة
يوفنتوس يفوز على ساليرنتانا في الدوري الإيطالي
2023-02-08
منتخب سورية لكرة السلة للناشئات يتوج بلقب بطولة غرب آسيا
2023-02-06
فضية لسورية في بطولة العالم للبلياردو
2023-02-06
الاتحاد الرياضي العام: تعليق الأنشطة الرياضية وتكريس الجهود لمساعدة المتضررين من الزلزال
2023-02-06
بايرن ميونخ يفوز على فولفسبورج في الدوري الألماني
2023-02-05
نابولي يفوز على سبيزيا بثلاثية في الدوري الإيطالي
2023-02-05
توتنهام يهزم مانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي
2023-02-05
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط
2023-02-08
ارتفاع أسعار النفط
2023-02-07
ميزان التبادل التجاري التشيكي يسجل عجزاً بنحو 8.25 مليارات يورو العام الماضي
2023-02-07
المركزي يصدر الأحكام المتعلقة بالسماح للمصدرين باستخدام عائداتهم من القطع الأجنبي
2023-02-06
تراجع الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد
2023-02-06
تمديد مهرجان التسوق الشهري (صنع في سورية) حتى يوم الجمعة القادم
2023-02-05
الوطنية للتمويل الأصغر: تعاون مع السورية للتأمين وضمان المخاطر وقروض تصل إلى 30 مليوناً
2023-02-05
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الشريط الإخباري
سلطنة عمان تسير جسراً جوياً لنقل مواد إغاثية وطبية إلى سورية
طائراتان إماراتية وهندية تصلان إلى مطار دمشق محملتان بالمساعدات لمتضرري الزلزال
رئيس وزراء أرمينيا في اتصال هاتفي بالرئيس الأسد.. مستعدون لتقديم المساعدة إلى سورية
الرئيسان الجزائري والمصري يتقدمان بالتعازي للرئيس الأسد والشعب السوري
الرئيس الإيراني يؤكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأسد وقوف بلاده إلى جانب سورية في المحنة التي تتعرض لها إثر الزلزال المدمر
سلطان عمان في اتصال مع الرئيس الأسد: سنقف مع سورية في كل ما يلزم لتخطي هذه المحنة
وصول طائرة إلى مطار حلب الدولي محملة بمساعدات طبية وإغاثية مقدمة من “المستشفى السعودي الألماني” في دبي
2023-02-08
2023-02-08
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أمين عام محافظة اللاذقية رفعت محمد لمراسل سانا: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في المحافظة إلى 506 وفيات و792 إصابة في حصيلة غير نهائية فيما بلغ عدد الأبنية المنهارة 102 بناء
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مراسل سانا: هزة ارتدادية خفيفة شعر بها الأهالي في محافظة حلب
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مدير مطار حلب الدولي المهندس محمد مصري لمراسل سانا: وصول طائرة ركاب تابعة لشركة أجنحة الشام قادمة من الإمارات العربية المتحدة تحمل طروداً من المساعدات الإغاثية تم إرسالها من المغتربين السوريين في الإمارات لدعم أهلهم في سورية ووقوفهم إلى جانبهم
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