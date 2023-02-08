سلطنة عمان تسير جسراً جوياً لنقل مواد إغاثية وطبية إلى سورية

مسقط-سانا

أعلنت سلطنة عمان أنها بدأت اليوم تسيير جسر جوي لنقل مواد طبية وإغاثية إلى سورية للمساعدة في مواجهة تداعيات الزلزال الذي ضربها أول أمس.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه “امتثالاً لأوامر السلطان هيثم بن طارق بدأت سلطنة عمان اليوم بتسيير جسر جوي لنقل مواد إغاثية وطبية للمناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب الجمهورية العربية السورية، لتقديم العون والمساعدة للأشقاء انطلاقاً من واجبها الإنساني”.

وكان السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان أكد في اتصال هاتفي مع السيد الرئيس بشار الأسد صباح أمس أن السلطنة ستقف مع سورية في كل ما يلزم لتخطي هذه المحنة، وستقوم بإرسال مساعدات عاجلة لدعم ما تقوم به الحكومة السورية من جهود لتجاوز آثار هذه الكارثة وإغاثة المتضررين منها.

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