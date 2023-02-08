أمين عام محافظة اللاذقية رفعت محمد لمراسل سانا: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في المحافظة إلى 506 وفيات و792 إصابة في حصيلة غير نهائية فيما بلغ عدد الأبنية المنهارة 102 بناء