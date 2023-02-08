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أمين عام محافظة اللاذقية رفعت محمد لمراسل سانا: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في المحافظة إلى 506 وفيات و792 إصابة في حصيلة غير نهائية فيما بلغ عدد الأبنية المنهارة 102 بناء

2023-02-08

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مدير مطار حلب الدولي المهندس محمد مصري لمراسل سانا: وصول طائرة ركاب تابعة لشركة أجنحة الشام قادمة من الإمارات العربية المتحدة تحمل طروداً من المساعدات الإغاثية تم إرسالها من المغتربين السوريين في الإمارات لدعم أهلهم في سورية ووقوفهم إلى جانبهم

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