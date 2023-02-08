ماليزيا تعلن عن تقديم مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال

كوالالمبور-سانا

أعربت وزارة الخارجية الماليزية عن تضامنها مع الشعب السوري، مؤكدة استعدادها لتقديم كل دعم ممكن في جهود الإغاثة للمتضررين جراء الزلزال الذي ضرب سورية.

وقال وزير الخارجية زامبري عبد القادر في بيان له: “نتقدم بأحر التعازي والمواساة للضحايا وأسرهم بالإضافة إلى حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية، ونسأل الله عز وجل العافية والسلامة ونتقدم من ذوي الضحايا وأسرهم بأحر التعازي”.

وأضاف البيان: أن ماليزيا تستعد لتقديم المساعدة المطلوبة للتخفيف عن الأضرار، التي لحقت بالضحايا في تلك المناطق المتضررة جراء الزلزال.

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