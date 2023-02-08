وصول طائرة مساعدات إيرانية إلى مطار حلب الدولي

حلب-سانا

وصلت مساء اليوم طائرة مساعدات إغاثية إيرانية إلى مطار حلب الدولي محملة بالمساعدات الطبية والغذائية والإنسانية، لمساعدة المتضررين من الزلزال.

وبين القنصل الإيراني بحلب نواف نوري في تصريح لمراسل سانا أن الطائرة تحمل 31 طناً من المساعدات الإغاثية، وتشمل مواد غذائية وتجهيزات طبية وأدوية وحرامات وأغطية، مؤكداً وقوف إيران إلى جانب الشعب السوري في أزمته الإنسانية.

ووصلت مساء اليوم إلى مطار حلب الدولي طائرات تحمل مساعدات إنسانية من الجزائر وليبيا وإيران.

وتعرضت سورية فجر أمس لزلزال مدمر أدى إلى مئات الضحايا وأضرار بالغة، إذ يوجد عشرات الأبنية المتهدمة والكثير من الأبنية المتصدعة وما زالت فرق الإنقاذ تعمل على رفع الأنقاض.

قصي رزوق

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