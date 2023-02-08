انقطاع الكهرباء عن محافظة الحسكة بسبب عطل طارئ على الخط الرئيسي المغذي للمحافظة

الحسكة-سانا

خرج خط توتر كهرباء 230 ك ف الواصل بين محطتي الطبقة والأبواب عن الخدمة جراء عطل طارئ على مسار الخط.

وبين مدير عام شركة كهرباء الحسكة المهندس أنور عكلة أن سبب انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة كون خط الطبقة الأبواب هو الخط الرئيسي الذي يغذي المحافظة بالتيار الكهربائي.

وأشار عكلة إلى أن ورشات الشركة العامة، ستقوم بالكشف على مسار الخط لتحديد مكان العطل والعمل على إصلاحه مباشرة وإعادته إلى الخدمة، منوهاً إلى أن الشركة كانت سابقاً تقوم بتغذية الخطوط الخدمية المستثناة من التقنين (مياه وأفران ومشافي واتصالات) من منشأة توليد السويدية، ونتيجة نقص الكمية المنتجة في المنشأة بعد العدوان التركي على معمل الغاز المغذي للمنشأة لن يكون هناك تغذية لهذه الخطوط حتى إصلاح خط توتر 230 ك ف الواصل بين محطتي الطبقة والأبواب.

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