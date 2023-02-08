الخازن يدعو المجتمع الدولي لرفع الظلم عن سورية وشعبها وإسقاط ما يسمى قانون قيصر الأميركي

بيروت-سانا

دعا عميد المجلس العام الماروني في لبنان الوزير السابق وديع الخازن المجتمع الدولي لرفع الإجراءات القسرية المفروضة على سورية لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب سورية فجر أمس.

كما طالب الخازن في تصريح لمراسل سانا في بيروت الدول العربية القيام بأوسع حملة تضامن، لكسر الاجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، ومساندة الشعب السوري لمواجهة تداعيات الكارثة التي ألمت به جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سورية يوم أمس ومساعدته للخروج من محنته.

كما أعرب الخازن عن تعازيه للقيادة السورية، وعلى رأسها السيد الرئيس بشار الأسد ومن ذوي الضحايا سائلاً الله تعالى أن يرحم الموتى ويشفي المصابين ويُعيد المفقودين إلى عائلاتهم سالمين.