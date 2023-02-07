السفارة السورية في موسكو تدعو أبناء الجالية للتضامن مع المتضررين في سورية

موسكو-سانا

دعت السفارة السورية في روسيا إلى التضامن مع المتضررين في سورية من الزلزال الذي أسفر عن مئات الضحايا.

وقالت السفارة في بيان لها: “تجسيداً للحمة الوطنية بين أبناء بلدنا، ولمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب سورية، وتسبب بوفاة المئات من الضحايا وجرح وتشريد الآلاف منهم، فإن سفارتنا تدعو جميع أبناء جاليتنا في روسيا الاتحادية ورابطة الدول المستقلة للتضامن مع المتضررين، والمساهمة بتبرعاتهم المالية أو العينية حتى يتسنى للسفارة إرسالها إلى سورية بأسرع وأقصر الطرق الممكنة تخفيفا من معاناتهم”.

وكان قد عقد اليوم اجتماع موسع في السفارة مع بعض أفراد الجالية، وتم تشكيل لجنة مصغرة مشتركة من السفارة والجالية لإدارة جمع التبرعات العينية والنقدية، حيث سيقوم أعضاء اللجنة بالتعاون مع بعض رجال الأعمال بجمع هذه التبرعات، وجرى طبع إيصالات تسلم للمتبرعين بقيمة تبرعاتهم.

إلى ذلك تعهد بعض رجال الأعمال بتقديم كمية جيدة من الملابس الرجالية والنسائية وملابس الأطفال أيضاً، وقررت شركة أجنحة الشام للطيران نقل التبرعات مجاناً إلى دمشق على متن رحلاتها من موسكو، وقد يجري شحن أول كمية من هذه التبرعات العينية يوم غد الأربعاء على رحلة شركة أجنحة الشام.

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