SCS-NET
الشريط الإخباري

وصول طائرة ليبية إلى مطار حلب الدولي تحمل مساعدات إغاثية

2023-02-07

حلب-سانا

وصلت مساء اليوم طائرة ليبية إلى مطار حلب الدولي محملة بالمساعدات الطبية والغذائية والإنسانية لمساعدة المتضررين من الزلزال.

وبين عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس محافظة حلب الدكتور عبد القادر دواليبي في تصريح لمراسل سانا أن الطائرة الليبية على متنها 40 طناً من المساعدات الإنسانية مؤلفة من مواد غذائية وطبية وحرامات وسيارة إسعاف، لدعم مراكز الإيواء الموجودة في محافظة حلب، وتأتي استكمالاً لجهود الدعم الإغاثي المقدم من بعض الدول الصديقة والشقيقة.

وتعرضت سورية فجر أمس لزلزال مدمر أدى إلى وفاة مئات الضحايا وأضرار بالغة، إذ يوجد عشرات الأبنية المتهدمة والكثير من الأبنية المتصدعة وما زالت فرق الإنقاذ تعمل على رفع الأنقاض.

قصي رزوق

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

باكستان تعرب عن تضامنها مع متضرري الزلزال وتعلن عن تقديم مساعدات إغاثية

اسلام آباد-سانا أعربت باكستان عن تضامنها مع الشعب السوري، مؤكدة أنها مستعدة لتقديم كل دعم …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved