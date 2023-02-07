لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية يدعو إلى رفع الحصار عن الشعب السوري

بيروت-سانا

أكدت هيئة تنسيق لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية وقوفها وتضامنها الكامل مع سورية، جراء الزلزال المدمر الذي تعرضت له، مطالبة برفع الحصار الأمريكي الجائر عن الشعب السوري.

وأدانت الهيئة في بيان خلال اجتماعها الدوري اليوم في مقر حركة الناصريين المستقلين “المرابطون” بحضور أمين الهيئة القيادية العميد مصطفى حمدان سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الأنظمة الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، مستنكرة في الوقت نفسه الأداء المخزي والمعيب لمؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تدور في فلكها والتي أظهرت تبعيتها بالكامل للسياسة الأمريكية المعادية لشعوب منطقتنا.

كما طالبت الهيئة الدول المحبة للعدالة بإدانة ما يسمى “قانون قيصر” الأمريكي الذي يحاصر الشعب السوري بأبسط حقوقه وحاجاته الإنسانية البديهية والتي أقرتها الشرعة العالمية لحقوق الإنسان وتبنتها الدول المنتسبة للأمم المتحدة.

ونوهت الهيئة بالدول والمنظمات التي بادرت إلى إرسال المساعدات للشعب السوري الشقيق والتي أثبتت أنها أمام امتحان الإنسانية لا تعير اهتماماً للقرارات والرغبات الأمريكية الظالمة والمتوحشة التي تعبر عن عدائها للإنسان والإنسانية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency