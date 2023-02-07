إصابة عاملين من كهرباء طرطوس بصاعقة رعدية أثناء تأدية عملهم

طرطوس-سانا

أصيب عاملان من عمال شركة كهرباء طرطوس بصاعقة رعدية أثناء قيامهما بواجبهما، وإصلاح الأعطال التي نتجت عن الظروف الجوية، وسط أحوال جوية صعبة وقاسية من برق ورعد وسرعة رياح قوية.

وبين مدير شركة كهرباء طرطوس المهندس عبد الحميد منصور في تصريح لمراسلة سانا أنه نتيجة للظروف الجوية التي تضرب البلاد، حدثت أعطال في الشبكة ما أدى إلى إصابة العاملين باسم أحمد من مركز كهرباء القدموس، ورياض شاهين من مركز كهرباء الطواحين بصاعقة رعدية أثناء قيامهما بإصلاح الأعطال وسط العاصفة الجوية السائدة، وعلى الرغم من اتخاذهما كل الاحتياطات اللازمة من لباس صناعي وغيرها.

وأكد منصور أنه تم إسعاف العاملين إلى المشفى وتقديم الإسعافات الضرورية لهما، وهما بحالة صحية مستقرة، وتم إخراجهما من المستشفى بعد التأكد من سلامتهما.

نجوى العلي

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