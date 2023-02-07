باحثون روس ومواطنون سوريون يطالبون برفع العقوبات الأمريكية عن سورية

موسكو-سانا

أكد مدير معهد نظريات التنبؤ بالزلازل والرياضيات الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية الأكاديمي بيوتر شبالين أن العقوبات الاقتصادية الظالمة المفروضة على سورية تزيد من صعوبة عمليات الإنقاذ، وترفع عدد الضحايا جراء الزلزال الذي ضربها أمس.

وقال شبالين في مقابلة مع مراسل سانا في موسكو: إن هذه العقوبات الجائرة التي فرضتها أمريكا على الشعب السوري تجعل عدد الضحايا كبيراً جداً، مشيراً إلى أن السوريين شعب مقدام قادر بكل تأكيد على الخروج من هذه المحنة.

وأشار شبالين إلى أن المختصين من وزارة الحالات الطارئة الروسية وصلوا إلى سورية لتقديم ما يمكنهم من المساعدة للمتضررين من الزلزال، علما أن العسكريين الروس الموجودين في سورية يساعدون بعمليات انتشال المواطنين من تحت الأنقاض.

وفي مقابلة مماثلة أكد كبير الباحثين في معهد نظريات التنبؤ بالزلازل التابع لأكاديمية العلوم الروسية ألكسندر غورشكوف وحشية العقوبات الاقتصادية الغربية في مثل هذه الظروف، داعياً إلى ضرورة رفع جميع التقييدات التي تزيد من مصاعب الحياة في ظروف الكوارث الطبيعية وتقديم المساعدة العاجلة للمناطق المنكوبة وللمواطنين المتضررين.

كما أعرب غورشكوف عن تعازيه لجميع أبناء الشعب السوري بهذه الفاجعة ودعمه لتعزيز الجهود للتخلص من آثارها، مشيراً إلى أهمية الإسراع في رفع الأنقاض لإنقاذ العالقين، لافتاً إلى أن القيادة الروسية سارعت بإرسال المختصين من وزارة الحالات الطارئة إلى سورية للمساعدة بإزالة الأنقاض.

بدورها أعربت المغتربة السورية في روسيا الاتحادية حياة يوسف دحدوح عن تعازيها للشعب السوري في الوطن مطالبة العالم برفع الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على سورية كونه يشكل جريمة إنسانية لا تغتفر.

من جهته أعرب المغترب السوري رامز علوش عن تعازيه لأهله في سورية واستعداده وجميع المغتربين بكل إمكانياتهم لتقديم المساعدات ليكونوا سنداً لأبناء الوطن سورية.

بدورها قدمت الدكتورة والإعلامية وفاء الفرا تعازيها الحارة لأهلها في سورية جراء المصاب الأليم، وأعربت عن استنكارها للمواقف الغربية التي قامت بمد جسور المساعدات إلى تركيا، متناسية سورية التي لا يقل مصابها عن مصاب الشعوب الأخرى، علماً أنها تعاني منذ 12 عاماً من ويلات الحروب التي شنت عليها، معتبرة أن هذه المواقف السياسية غير إنسانية.

ودعت المنظمات الدولية للعمل على رفع العقوبات الغربية والأطلسية عن سورية لأن الشعب السوري بأمس الحاجة في هذه الظروف إلى مساعدتكم.