سفير فنزويلا البوليفارية يعرب عن تعازي بلاده لسورية بضحايا الزلزال

بودابست-سانا

أعرب سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية في هنغاريا جوزيه رامون غونزاليز عن تعازي بلاده ومواساتها العميقة لسورية جراء الزلزال المدمر الذي ضرب أجزاء منها فجر أمس، وأدى إلى وقوع مئات الضحايا وتشريد آلاف آخرين.

كما أبدى غونزاليز خلال استقبال رئيس البعثة الدبلوماسية السورية السفير بشار سمارة له صباح اليوم في بودابست استعداد بلاده لتقديم المساعدات العاجلة للمنكوبين لتجاوز آثار هذا الزلزال.

من جانبه عبر السفير سمارة عن امتنانه العميق للمواساة الصادقة التي نقلها السفير، وعن اعتزاز سورية بصداقتها لجمهورية فنزويلا البوليفارية التي تقف إلى جانبها اليوم، كما ساندتها وأيدتها سورية في قضاياها العادلة.

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