ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في حلب إلى 364 وفاة

حلب – سانا

بين نائب رئيس المكتب التنفيذي بمجلس محافظة حلب الدكتور كميت عاصي الشيخ أن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي تعرضت له مدينة حلب وصلت إلى 364 وفاة.

وأوضح الشيخ في تصريح لمراسل سانا أنه تم انتشال 92 إصابة من تحت الأنقاض من قبل فريق الإنقاذ، ووصل عدد المصابين إلى 702 مصاب، منها 92 إصابة بليغة قيد العلاج بالمشافي، و610 إصابات طفيفة تمت معالجتهم وتخريجهم.

وأشار الشيخ إلى أن عدد المباني المنهارة بشكل كلي وصل إلى 53 بناء، وعدد مراكز الإيواء التي تم تجهيزها في المحافظة 126 مركزاً.

وتواصل فرق الإنقاذ عملها في البحث عن ناجين وضحايا من جراء انهدام عشرات الأبنية، بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب سورية فجر أمس.

قصي رزوق

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency