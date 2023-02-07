العماد عباس يطلع على سير عمليات الإنقاذ التي تنفذها وحدات من الجيش والفرق الهندسية في المناطق المتضررة من الزلزال

دمشق-سانا

تواصل وحدات قواتنا المسلحة المنتشرة على الأرض في المناطق المتضررة من الزلزال مهامها الوطنية في البحث والإنقاذ وإزالة آثار الدمار، وتقديم المساعدة الضرورية للأهالي المنكوبين.

وفي هذا الإطار اطلع العماد علي محمود عباس نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع خلال زيارته المحافظات المتضررة على سير عمليات الإنقاذ وجاهزية الآليات والمعدات، والمهام التي تنفذها وحدات قواتنا المسلحة والفرق الهندسية، والإجراءات والتدابير المتخذة للتخفيف من معاناة الأهالي وتقديم كل ما يلزم من خدمات صحية وإنسانية لهم.

وأكد العماد عباس أن الجيش العربي السوري كان وسيبقى جنباً إلى جنب مع أبناء شعبنا الصامد في مواجهة المحن والتحديات انطلاقاً من مهامه وواجباته الوطنية والدستورية، مشدداً على جاهزية رجال قواتنا المسلحة لتقديم كل الدعم المطلوب وعلى مدار الساعة للأهالي المتضررين حتى يتم تجاوز آثار وتداعيات هذه الكارثة الإنسانية.

والتقى وزير الدفاع أيضاً المسؤولين والمشرفين على عمليات الإنقاذ حيث أكد أهمية تسخير كل الإمكانات لدى الجهات الحكومية والأهلية للاستمرار في تخفيف الأضرار ومعالجتها حرصاً على سلامة المواطنين، ونوه بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية لتنسيق عمليات الإنقاذ.

كما زار العماد عباس بعض المشافي والتقى الكوادر الطبية وأثنى على الجهود الكبيرة المبذولة، وتفقد أوضاع الجرحى والمصابين.

وفي الإطار ذاته واستجابة لخطة التحرك الطارئة استقبلت نوادي ضباط الجيش والقوات المسلحة عدداً من الأسر المنكوبة وقدمت لهم الرعاية والخدمات الضرورية اللازمة.