الصحة: انتشال ثلاثة أشخاص من تحت الأنقاض على قيد الحياة في حلب واللاذقية

دمشق-سانا

استطاعت الفرق الطبية اليوم انتشال ثلاثة أشخاص من تحت الأنقاض على قيد الحياة في محافظتي حلب واللاذقية، وتم نقلهم إلى المشافي لتلقي الخدمة الصحية العاجلة، وذلك وفق مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور توفيق حسابا.

وأوضح الدكتور حسابا في تصريح لمراسلة سانا أن العمل مستمر منذ أكثر من 40 ساعة لانتشال الضحايا، وإنقاذ أكبر عدد ممكن من المواطنين مع فرق الاستجابة من مختلف الجهات، مشيراً إلى أنه يمكن انتشال ضحايا على قيد الحياة والأمر يتعلق بالمكان الذي توجد به الضحية.

وأكد الدكتور حسابا أنه يتم العمل بشكل مكثف مع استنفار العناصر الصحية من مختلف المحافظات والفرق التطوعية والطبية، والتوجه نحو المحافظات المتضررة لتقديم الخدمات الصحية العلاجية، عبر التنسيق مع غرفة عمليات المحافظة ومديريات الصحة لإجلاء الإصابات والجثامين ونقلها إلى الطبابة الشرعية.

ولفت الدكتور حسابا إلى أنه تم توفير مستلزمات طبية، سواء من خلال مستودعات الإدارة المركزية بوزارة الصحة أو جهات داعمة أخرى.

يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت في آخر تحديث عن تسجيل 812 وفاة و1449 إصابة، في محافظات حلب واللاذقية وحماة وريف إدلب وطرطوس جراء الزلزال الذي ضرب سورية فجر أمس، وذلك في حصيلة غير نهائية.

راما رشيدي

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