تشكيل لجان لتقييم أضرار الزلزال في بانياس والقدموس

طرطوس-سانا

شكلت محافظة طرطوس لجاناً للكشف وتقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال في بانياس والقدموس.

وأكد المحافظ في تصريح للصحفيين خلال جولة له على موقع حي القلعة بالقدموس أنه تم تشكيل اللجان منذ اللحظات الأول لحدوث الزلزال مع المجتمع المحلي، لمساعدة المتضررين وتقديم كل ما يلزم لهم.

بدوره أوضح رئيس مجلس مدينة بانياس المهندس بشار حمزة أن الأضرار الناجمة عن الهزات المتلاحقة التي حدثت هي عبارة عن تصدعات وتشققات بعدد من المنازل الواقعة في الطوابق السكنية المرتفعة، وانهدام ببعض شرفات المباني السكنية والأسواق التجارية، لافتاً إلى أن نحو 20 شخصاً راجعوا المشفى الوطني في بانياس وقدمت لهم الإسعافات اللازمة، وتم تخريجهم على الفور.

رئيس مجلس مدينة القدموس المهندس طارق عطفة قال: إنه تم إنقاذ مواطنين اثنين من تحت الأنقاض وإسعافهما إلى المشفى، حيث قدمت لهما الرعاية الصحية الطبية اللازمة، وهما الآن في منزليهما بحالة جيدة، مضيفاً إنه يتم تقديم المساعدات بالتعاون مع المجتمع المحلي.

بدوره مختار حي قلعة القدموس رامي معمار أشار إلى تضرر حوالي 17 منزلاً بشكل كامل ونحو 31 منزلاً آخر بشكل جزئي، وأصبحت غير صالحة للسكن نتيجة التصدعات والتشققات في جدرانها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency