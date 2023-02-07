العماد عباس يتلقى اتصالات من اللواء باقري وقائد القوات الروسية في سورية وقائد الجيش اللبناني للتعزية بضحايا الزلزال

دمشق-سانا

تلقى العماد علي محمود عباس نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً من اللواء محمد باقري رئيس الأركان الإيراني، الذي أعرب عن تعازيه القلبية بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سورية، مؤكداً استعداد بلاده وجاهزيتها لتقديم العون اللازم والمساعدة الضرورية للشعب السوري.

كما نقل قائد القوات الروسية العاملة في سورية تعازي الجنرال سيرغي شويغو وزير الدفاع الروسي للعماد عباس، مؤكداً وقوف روسيا إلى جانب الشعب السوري في محنته، وتقديم كل العون والمساعدة الضرورية اللازمة للمتضررين.

كذلك تلقى وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً من العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني، الذي قدم التعزية بالنيابة عن الشعب اللبناني الشقيق لسورية قيادةً وشعباً، وأكد وقوف لبنان إلى جانب سورية في مواجهة الكارثة الإنسانية، و إرسال فريق إنقاذ عسكري بطواقمه الكاملة وتجهيزاته الميدانية الخاصة بعمليات البحث والإنقاذ إلى المحافظات المتضررة في سورية.

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