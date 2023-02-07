نقابة الأطباء تجهز فرقاً طبية تطوعية وسللاً غذائية لمراكز الإيواء في المحافظات المتضررة

دمشق-سانا

شكلت نقابة أطباء سورية فريقاً تطوعياً يضم نحو 100 طبيب من مختلف الاختصاصات، لتقديم الخدمات الصحية والإسعافية في المشافي والمراكز الصحية في المحافظات التي تضررت جراء الزلزال.

وكشف نقيب الأطباء الدكتور غسان فندي في تصريح لمراسلة سانا أنه تم تجهيز 1250 سلة مساعدات غذائية لمراكز الإيواء في المحافظات المتضررة من الزلزال، مقدمة من النقابة وفروعها، وذلك بهدف دعم جهود الإغاثة في تلك المحافظات.

وأوضح الدكتور فندي أنه تم إرسال مساعدات طبية بقيمة تتجاوز الـ 100 مليون ليرة سورية، مؤكداً جاهزية النقابة لتقديم كل ما يلزم من دعم طبي وإغاثي للمحافظات المتضررة.

راما رشيدي

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