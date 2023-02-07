مصدر عراقي لسانا: إرسال كميات من الوقود والمواد الغذائية إلى سورية

بغداد-سانا

قال مصدر مسؤول في السفارة العراقية بدمشق إنه تم إرسال كميات من المشتقات النفطية والمواد الغذائية والمساعدات الإنسانية من العراق إلى سورية، لمواجهة تداعيات الزلزال.

وأضاف المصدر: إنه تم إرسال كميات من المواد الغذائية التي ستصل غدا عبر الجسر الجوي وتبلغ نحو ألف طن، وهي تتضمن ٦٠٠ طن رز، و١٠٠ طن سكر، و١٠٠ طن بقوليات، و١٠٠ طن زيت، وأكثر من ٥٠ طن برغل.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم أنه بناء على توجيهات من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تم توفير مواد غذائية ومساعدات إنسانية لإغاثة المناطق المتضررة والمنكوبة في سورية.

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