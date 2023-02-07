السفارتان السوريتان في بيلاروس وفرنسا تدعوان أبناء الجالية السورية لمساعدة متضرري الزلزال

مينسك-باريس-سانا

دعت السفارتان السوريتان في بيلاروس وفرنسا أبناء جاليتنا والفعاليات الاغترابية إلى التبرع، لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي أسفر عن مئات الضحايا.

وقالت السفارة في بيلاروس خلال بيان لها اليوم: “نظراً للوضع الكارثي الذي يعيشه بلدنا جراء الزلزال المدمر، وفي إطار خطة التحرك والاستنفار الطارئة التي وضعتها الحكومة، لحشد كل الإمكانات لمواجهة تداعيات الزلزال، تدعو السفارة في مينسك المواطنين المقيمين في بيلاروس إلى المشاركة والتضامن مع أهلهم في سورية، ومد يد العون لهم، لمواساتهم والتخفيف من معاناتهم، وذلك من خلال المساهمة والمبادرة إلى التبرع في مبنى السفارة في مينسك”.

كما أعلنت السفارة في فرنسا عن تنظيم حملة لجمع التبرعات، تضامناً مع المتضررين جراء الزلزال، وأهابت بكل المغتربين والفعاليات الاغترابية للمشاركة في هذه الحملة للمساهمة في تخفيف تداعيات الزلزال.

ودعت السفارة الراغبين بالمشاركة في الحملة إلى زيارة القسم القنصلي فيها طيلة أيام الأسبوع.

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