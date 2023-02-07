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جامعة دمشق ترسل فرقاً تطوعية طلابية ومساعدات طبية إلى المحافظات المتضررة من الزلزال

2023-02-07

دمشق-سانا

أرسلت جامعة دمشق اليوم فرقاً تطوعية طلابية من الدراسات العليا (الطبية والهندسية)، لمساعدة المحافظات المتضررة من الزلزال، وذلك بعد تأمين الدعم اللوجستي والتجهيزات الطبية اللازمة.

وقال الدكتور محمد أسامة الجبان رئيس جامعة دمشق في تصريح لـ سانا: إن “الفرق التطوعية الطبية والهندسية تضم 90 طالباً من الدراسات العليا، اختصاصات (الطبية والهندسية)، مبيناً أن المساعدات تتضمن أدوية وأغذية وسيرومات طبية وصادات حيوية وأجهزة طبية مع كادر طبي من جميع الاختصاصات.

وأكد الدكتور الجبان أن الجامعة جاهزة لتقديم جميع المساعدات المطلوبة للإسهام بجهود الإغاثة في المحافظات المتضررة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الجامعة جهزت أيضاً دار ضيافتها لاستقبال المتضررين من الزلزال.

هيلانه الهندي

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