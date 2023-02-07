محافظة ريف دمشق تشكل لجنة من أجل استقبال التبرعات المالية لمتضرري الزلزال

ريف دمشق-سانا

شكلت محافظة ريف دمشق اليوم لجنة على مستوى المحافظة من أجل استقبال التبرعات المادية والعينية، وتم فتح حساب بنكي لهذه الغاية لصالح المتضررين من الزلزال الذي ضرب سورية فجر أمس.

نائب محافظ ريف دمشق جاسم المحمود بين في تصريح لمراسلة سانا أن المحافظة فتحت عدداً من المراكز في مناطق الدوير والزبداني والنبك لاستقبال المواد الغذائية والتبرعات العينية، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن في المحافظة، ليتم إيصالها إلى المتضررين من الزلزال، في محافظات حلب واللاذقية وحماة، وتم الإيعاز لأعضاء المكتب التنفيذي كل ضمن منطقته من أجل التواصل مع أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية، بهدف جمع التبرعات المالية لصالح المنكوبين جراء الزلزال.

وأشار الجاسم إلى أنه تم توجيه مديرية الخدمات الفنية في المحافظة بالإيعاز إلى لجنة السلامة الإنشائية للكشف على الأبنية المتضررة، والتي أصابها تصدع جراء الزلزال لاتخاذ الإجراء المناسب تجاهها.

وكانت المحافظة أرسلت أمس فرق إسعاف كاملة مع كوادرها الطبية وعيادات متنقلة وآليات وتركسات وفرق إنقاذ، لمؤازرة المحافظات المنكوبة التي أصابها الزلزال.

سفيرة إسماعيل

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