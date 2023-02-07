اجتماع تنسيقي لغرفة صناعة حلب لمساعدة المتضررين جراء الزلزال

حلب-سانا

في إطار مسؤوليتها المجتمعية لمساعدة المتضررين جراء الزلزال عقدت غرفة صناعة حلب اجتماعا تم خلاله تشكيل فريق مختص من الصناعيين مهمته العمل ميدانياً واستقبال التبرعات العينية والمادية وتوزيعها على المتضررين، إضافة للقيام بجولات مستمرة على مراكز الإيواء ورصد واقعها وتلبية احتياجها بالتنسيق مع جهود الإغاثة الأخرى.

وبين المهندس فارس الشهابي رئيس مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع مع لجان المناطق الصناعية أن غرفة الصناعة خصصت في اليوم الأول مبالغ مالية لجهود الإغاثة، وهذا الرقم سيزداد بما يتوافق مع الواقع والاحتياج، ويضاف إليه ما قدمه وسيقدمه الصناعيون من تبرعات مالية وعينية تصب بمجملها في السعي للتخفيف من آثار هذه الكارثة الكبيرة.

وأوضح رئيس الغرفة أنه تم رفد مديرية الصحة ومشفى حلب الجامعي بكميات كبيرة من الأدوية المختلفة لتلبية الاحتياج الكبير جراء الزلزال والغرفة مستمرة بهذا الجهد الإنساني.

وأكد عدد من الصناعيين حرصهم واستعدادهم لتقديم العون والمساعدة بمختلف أشكالها، بما يخفف من الآثار السلبية التي خلفها الزلزال، موجهين الدعوة لكل رجال الأعمال داخل سورية وخارجها للمساهمة في الجهود المجتمعية المشتركة لمواجهة تداعيات هذه الكارثة.

وعقدت لجنة متابعة العمل الإغاثي اجتماعاً حددت من خلاله خطة عملها الفورية، ومن ثم انتقلت لمراكز الإيواء لمتابعة العمل ميدانياً بهدف مساعدة الأهالي المتضررين.

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