SCS-NET
الشريط الإخباري
عــاجــل مراسل سانا :وصول طائرة إماراتية إلى مطار دمشق الدولي تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين جراء الزلزال الذي ضرب البلاد

السورية للتجارة بطرطوس: تجهيز 800 سلة غذائية لإرسالها لمحافظة اللاذقية

2023-02-07

طرطوس-سانا

في إطار الاستجابة الطارئة للمؤسسات الحكومية بمحافظة طرطوس للمساهمة بتقديم المساعدات للمتضررين من الزلزال الذي ضرب سورية فجر أمس، بدأت المؤسسة السورية للتجارة بتجهيز 800 سلة غذائية، لإرسالها لمحافظة اللاذقية على أن يتم تجهيز سلل أخرى لمحافظات حلب وحماة، حسب خطة وزارة التجارة الداخلية ومحافظة طرطوس.

مدير السورية للتجارة بمحافظة طرطوس محمود صقر بين في تصريح لمراسل سانا أنه للتخفيف من آثار الزلزال على المتضررين، تم العمل على تجهيز سلل غذائية منوعة تتضمن المعلبات بشتى أنواعها وزيت الزيتون والسمون وغيرها، إضافة إلى 800 جعبة من المياه بحجم ليتر ونصف الليتر لتوزيعها على الأهالي.

ذوالفقار ابوغبرا

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

السورية للتجارة بطرطوس: تسويق 350 طناً من محصول الحمضيات

طرطوس-سانا يواصل فرع المؤسسة السورية للتجارة بمحافظة طرطوس عملية استجرار محصول الحمضيات من المزارعين للموسم …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved