السورية للتجارة بطرطوس: تجهيز 800 سلة غذائية لإرسالها لمحافظة اللاذقية

طرطوس-سانا

في إطار الاستجابة الطارئة للمؤسسات الحكومية بمحافظة طرطوس للمساهمة بتقديم المساعدات للمتضررين من الزلزال الذي ضرب سورية فجر أمس، بدأت المؤسسة السورية للتجارة بتجهيز 800 سلة غذائية، لإرسالها لمحافظة اللاذقية على أن يتم تجهيز سلل أخرى لمحافظات حلب وحماة، حسب خطة وزارة التجارة الداخلية ومحافظة طرطوس.

مدير السورية للتجارة بمحافظة طرطوس محمود صقر بين في تصريح لمراسل سانا أنه للتخفيف من آثار الزلزال على المتضررين، تم العمل على تجهيز سلل غذائية منوعة تتضمن المعلبات بشتى أنواعها وزيت الزيتون والسمون وغيرها، إضافة إلى 800 جعبة من المياه بحجم ليتر ونصف الليتر لتوزيعها على الأهالي.

ذوالفقار ابوغبرا

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