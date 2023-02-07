تواصل أعمال إزالة الثلوج وفتح الطرقات في ريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

تواصل الورشات والآليات في محافظة القنيطرة أعمال إزالة الثلوج، وفتح الطرقات في بلدات وقرى الريف الشمالي للمحافظة.

وبين نائب رئيس المكتب التنفيذي في المحافظة المهندس أحمد جمعة في تصريح لمراسل سانا أنه تم فتح طريق خان أرنبة جباثا الخشب وبات سالكاً أمام المركبات، إضافة إلى تواصل أعمال إزالة الثلوج وفتح الطريق الرئيسي من خان أرنبة إلى حضر، لافتاً إلى أنه تم تزويد بلدة جباثا الخشب بالطحين والمحروقات لزوم عمل المخبز في البلدة لتأمين الخبز للمواطنين.

وأشار جمعة الى توافر المواد التموينية ومستلزمات عمل الفرن في بلدة خضر من طحين وخميرة ومازوت.

وكانت محافظة القنيطرة وضعت خطة طوارئ لمواجهة أي ظروف جوية قد تتعرض لها المحافظة تعتمد على تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين والتعامل مع أي أعطال قد تحدث.

يذكر أن سماكة الثلوج في بلدة حضر بلغت 30 سم.

غسان علي

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