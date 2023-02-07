اتحاد الكتاب العرب يوقف جميع نشاطاته ويتخذ عدة قرارات لتقديم العون لمنكوبي الزلزال

دمشق-سانا

قرر اتحاد الكتاب العرب إيقاف جميع نشاطاته الثقافية والاجتماعات الدورية حتى إشعار آخر، مع وضع جميع الآليات العائدة له في الفروع والمركز بخدمة المتضررين من الزلزال الذي ضرب سورية.

كما اتخذ الاتحاد عدة قرارات لتسهيل قيام أعضائه بدورهم في التكاتف والتعاون مع منكوبي الزلزال، حيث وجه الاتحاد فروعه في المحافظات بفتح مقرات الفروع أمام المتضررين من الزلزال، لتقديم الإيواء المؤقت والخدمات اللازمة والتواصل مع الأطباء من أعضاء الاتحاد في المحافظات للحضور إلى مقرات الفروع لتأمين الرعاية الصحية عند الحاجة.

وقرر الاتحاد فتح باب التبرع المالي أو العيني لأعضائه وغيرهم وذلك بموجب إيصال رسمي من المركز والفروع وتقديمه للمتضررين.

ودعا الاتحاد إلى متابعة وضع أسر أعضائه المتضررين من الزلزال وإعلام لجنة المتابعة المركزية بمفصل وضعهم، كما دعا أعضاء الفريق الشبابي السوري في كل فرع للمساهمة في تقديم العون.

وشكل الاتحاد لجنة متابعة مركزية مؤلفة من رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور محمد الحوراني ونائب رئيس الاتحاد توفيق أحمد ومدير إدارة النشاط الثقافي الأرقم الزعبي.

محمد خالد الخضر

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