في اتصال هاتفي مع اللواء الرحمون… وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني والداخلية العراقي يؤكدان وقوف بلادهما إلى جانب سورية

دمشق-سانا

تلقى وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون اتصالاً هاتفياً من وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، أعرب خلاله عن تعازيه ومواساته بضحايا الزلزال.

كما تلقى اللواء الرحمون اتصالاً هاتفياً من وزير الداخلية العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري أكد خلاله الوقوف إلى جانب سورية في هذا المصاب، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وكان زلزال ضرب سورية فجر أمس بقوة بلغت 7.7 درجات، متسبباً بسقوط مئات الضحايا، وعدد كبير من الإصابات وانهيار وتصدع العشرات من الأبنية السكنية، حيث وصل عدد الضحايا إلى 812 وفاة و1449 إصابة في حلب واللاذقية وحماة في حصيلة غير نهائية.

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