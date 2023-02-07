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السورية للتجارة في اللاذقية: تجهيز سيارات محملة بالسلات الغذائية وتسليمها إلى مراكز الإيواء

2023-02-07

اللاذقية-سانا

بدأت المؤسسة السورية للتجارة في محافظة اللاذقية اليوم تجهيز سيارات محملة بالسلات الغذائية، وتسليمها إلى عدد من مراكز الإيواء.

وأوضحت المهندسة رنا جلول مديرة السورية للتجارة باللاذقية في تصريح لمراسلة سانا أنه وبالتنسيق مع محافظ اللاذقية والوحدات الإدارية تم تسليم مركزي إيواء جامع الروضة والمدينة الرياضية سلات غذائية وأغطية ووسائد.

وبينت جلول أن العمل جار على استجرار السيارات المحملة بالسلات الغذائية والأغطية إلى مراكز الإيواء في جامع السلطان إبراهيم وقرفيص والملعب البلدي في مدينة جبلة.

ديمة حشمة

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