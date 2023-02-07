حملة للتبرع بالدم في مشفى القامشلي الوطني لمساعدة متضرري الزلزال

القامشلي-سانا

بدأت صباح اليوم في الهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني حملة للتبرع بالدم، ضمن حملة الدعم والمساندة التي تنفذها المحافظات السورية لمساعدة متضرري الزلزال الذي تعرضت له عدد من المحافظات.

وبين المدير العام للهيئة الدكتور عمر العاكوب في تصريح لمراسلة سانا أن الحملة شارك فيها عدد كبير من المواطنين الكادر الطبي للهيئة وعناصر من الجيش العربي السوري، تعبيراً عن وقوف أبناء الجزيرة السورية مع أخوتهم في المحافظات المتضررة من جراء الزلزال، والتأكيد على أن الدم السوري واحد وسيبقى واحداً.

بدورها بينت المتبرعة فائزة القادري أن أقل واجب علينا هو التبرع بالدم للتخفيف عن أخوتنا في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس، ومن هذا المنطلق جئت للمشاركة ودعم الحملة لمساعدة أهلنا المتضررين.

نوف الضمن

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