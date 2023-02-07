مراسل سانا: وصول فرق إنقاذ ومعدات روسية إلى سورية للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ لضحايا الزلزال

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الجزائر ترسل 115 طناً من المساعدات للمتضررين من الزلزال في سورية
2023-02-07
الأدباء والكتاب العرب يعلنون تضامنهم مع سورية ويدعون إلى رفع الحصار عنها
2023-02-07
وصول طائرة جزائرية محملة بـ 17 طناً من المساعدات إلى مطار حلب
2023-02-07
وزير الأشغال اللبناني: فتح الأجواء والموانئ اللبنانية لتسهيل وصول المساعدات وفرق الإنقاذ إلى سورية
2023-02-07
الجزائر ترسل فريقاً من الحماية المدنية إلى سورية للمشاركة في عمليات إنقاذ ضحايا الزلزال
2023-02-07
الجيش اللبناني يرسل عناصر من فوج الهندسة إلى سورية للمساهمة في إنقاذ منكوبي الزلزال
2023-02-07
وزيرة خارجية نيوزيلندا: تقديم مساعدة فورية للهلال الأحمر السوري لمواجهة تداعيات الزلزال
2023-02-07
محليات
حماة.. انتهاء عمليات إجلاء وانتشال الضحايا العالقين تحت أنقاض الزلزال
2023-02-07
حملة للتبرع بالدم في مشفى القامشلي الوطني لمساعدة متضرري الزلزال
2023-02-07
الحزب الشيوعي السوري الموحد يدعو جميع الفعاليات إلى تقديم المساعدة اللازمة للمتضررين
2023-02-07
حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة
2023-02-07
حبوباتي: العقوبات الغربية تعرقل مواجهة تداعيات الزلزال المدمر ونناشد المجتمع الدولي لرفعها
2023-02-07
الموارد المائية بالحسكة: زيادة مناسيب تخزين السدود في منطقة المالكية
2023-02-07
ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في حماة إلى 49 وفاة و67 إصابة
2023-02-07
رياضة
منتخب سورية لكرة السلة للناشئات يتوج بلقب بطولة غرب آسيا
2023-02-06
فضية لسورية في بطولة العالم للبلياردو
2023-02-06
الاتحاد الرياضي العام: تعليق الأنشطة الرياضية وتكريس الجهود لمساعدة المتضررين من الزلزال
2023-02-06
بايرن ميونخ يفوز على فولفسبورج في الدوري الألماني
2023-02-05
نابولي يفوز على سبيزيا بثلاثية في الدوري الإيطالي
2023-02-05
توتنهام يهزم مانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي
2023-02-05
اتحاد كرة القدم يعلن أسماء الكادر التدريبي المساعد للمدير الفني لمنتخب سورية الأول
2023-02-05
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط
2023-02-07
ميزان التبادل التجاري التشيكي يسجل عجزاً بنحو 8.25 مليارات يورو العام الماضي
2023-02-07
المركزي يصدر الأحكام المتعلقة بالسماح للمصدرين باستخدام عائداتهم من القطع الأجنبي
2023-02-06
تراجع الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد
2023-02-06
تمديد مهرجان التسوق الشهري (صنع في سورية) حتى يوم الجمعة القادم
2023-02-05
الوطنية للتمويل الأصغر: تعاون مع السورية للتأمين وضمان المخاطر وقروض تصل إلى 30 مليوناً
2023-02-05
زراعة 875 هكتاراً بمحصول الشوندر السكري في منطقة الغاب
2023-02-05
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الشريط الإخباري
حبوباتي: العقوبات الغربية تعرقل مواجهة تداعيات الزلزال المدمر ونناشد المجتمع الدولي لرفعها
سلطان عمان في اتصال مع الرئيس الأسد: سنقف مع سورية في كل ما يلزم لتخطي هذه المحنة
وصول طائرة جزائرية محملة بـ 17 طناً من المساعدات إلى مطار حلب
وزير الأشغال اللبناني: فتح الأجواء والموانئ اللبنانية لتسهيل وصول المساعدات وفرق الإنقاذ إلى سورية
الصحة: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 812 وفاة و1449 إصابة
وزيرة خارجية نيوزيلندا: تقديم مساعدة فورية للهلال الأحمر السوري لمواجهة تداعيات الزلزال
التجارة الداخلية: استمرار تقديم المساعدات للأسر المتضررة من الزلزال
وزارة الدفاع: توفر جميع الزمر الدموية بكميات كافية في بنوك الدم بالمحافظات
صربيا وباكستان تعربان عن تعازيهما بضحايا الزلزال في سورية
هطولات مطرية غزيرة وثلوج متوقعة على المرتفعات التي تزيد على 900 متر
مراسل سانا: وصول فرق إنقاذ ومعدات روسية إلى سورية للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ لضحايا الزلزال
2023-02-07
2023-02-07
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