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مراسل سانا: وصول فرق إنقاذ ومعدات روسية إلى سورية للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ لضحايا الزلزال

2023-02-07

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محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال لمراسل سانا: انتشال طفلين وامرأة ناجين من تحت الأنقاض لبناء متهدم في حي الفيض بمدينة جبلة مع استمرار جهود البحث عن الناجين ورفع الأنقاض في المباني المتهدمة جراء الزلزال

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