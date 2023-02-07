حبوباتي: نحتاج معدات ثقيلة وسيارات إسعاف وإطفاء لمواصلة عمليات الإنقاذ وإزالة أنقاض الزلزال

دمشق-سانا

ناشد رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري المهندس خالد حبوباتي برفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر.

وقال حبوباتي خلال مؤتمر صحفي: “نحتاج معدات ثقيلة وسيارات إسعاف وإطفاء لمواصلة إنقاذ وإزالة الأنقاض وهذا يتطلب رفع العقوبات عن سورية بأسرع وقت”.

وأضاف حبوباتي: إن عدد الضحايا مرشح للارتفاع وهناك عدد من الأبنية مازال مهدداً بالانهيار، نتائج الزلزال كارثية ومتطوعونا في حالة جاهزية ولكن نفتقد للمعدات.

وبين حبوباتي أن الحكومة خصصت 126 مركز إيواء في حلب و23 في اللاذقية و5 في حماة و3 في حمص و3 في طرطوس لمساعدة المتضررين.

وقال حبوباتي: “تلقينا اتصالات من المغتربين السوريين في عدد كبير من الدول وسنقوم بفتح حساب في البنوك السورية لتلقي التبرعات”.

ووجه حبوباتي نداء استغاثة وطني وإنساني.. يرجى من الدول المانحة التعاون لرفع الحصار.

يتبع…