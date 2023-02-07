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سياسي فرنسي يدعو الغرب لوقف دعم نظام كييف بعد فضائح الفساد

2023-02-07

باريس-سانا

دعا زعيم حركة الوطنيون الفرنسية فلوريان فيليبو الدول الغربية لوقف الدعم الذي تقدمه لنظام كييف، بعد فضائح الفساد التي تم الكشف عنها مؤخراً بخصوص سوء استخدام هذا الدعم من قبل المسؤولين الأوكرانيين.

وفي تغريدة على حسابه في موقع تويتر قال فيليبو: “الآن وزير الدفاع الأوكراني متورط في قضية فساد خطيرة، كل المساعدات التي نرسلها هناك تم نهبها بالكامل، الملايين والمليارات، وبالتالي دعونا نوقفها”.

وكان عدد من مسؤولي نظام كييف أعلنوا استقالاتهم مؤخراً عقب الكشف عن فضيحة فساد، تتضمن شراء معدات للجيش بصفقات غير نظامية بقيمة مئات ملايين الدولارات.

وانتقد فيليبو مرارا دعم الدول الغربية لأوكرانيا وتزويدها بالمعدات العسكرية، الأمر الذي يطيل أمد الصراع فيها، كما دعا إلى رفع العقوبات عن موسكو واصفاً قرارات بروكسل في قطاع الطاقة بأنها “مجنونة والعقوبات نفسها محض هراء”.

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