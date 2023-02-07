سلطان عمان في اتصال مع الرئيس الأسد: سنقف مع سورية في كل ما يلزم لتخطي هذه المحنة

دمشق-سانا

تلقى السيد الرئيس بشار الأسد صباح اليوم اتصالاً هاتفياً من جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان، أعرب خلاله عن تضامنه والشعب العُماني الشقيق مع الشعب السوري جراء كارثة الزلزال المدمر، موجهاً خالص التعازي للرئيس الأسد وللسوريين عموماً ولعائلات وذوي الضحايا خاصة، ومتمنياً للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.

وأكد جلالته أن سلطنة عمان ستقف مع سورية في كل ما يلزم لتخطي هذه المحنة، وستقوم بإرسال مساعدات عاجلة لدعم ما تقوم به الحكومة السورية من جهود لتجاوز آثار هذه الكارثة وإغاثة المتضررين منها.