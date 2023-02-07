SCS-NET
الشريط الإخباري

سلطان عمان في اتصال مع الرئيس الأسد: سنقف مع سورية في كل ما يلزم لتخطي هذه المحنة

2023-02-07

دمشق-سانا

تلقى السيد الرئيس بشار الأسد صباح اليوم اتصالاً هاتفياً من جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان، أعرب خلاله عن تضامنه والشعب العُماني الشقيق مع الشعب السوري جراء كارثة الزلزال المدمر، موجهاً خالص التعازي للرئيس الأسد وللسوريين عموماً ولعائلات وذوي الضحايا خاصة، ومتمنياً للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.

وأكد جلالته أن سلطنة عمان ستقف مع سورية في كل ما يلزم لتخطي هذه المحنة، وستقوم بإرسال مساعدات عاجلة لدعم ما تقوم به الحكومة السورية من جهود لتجاوز آثار هذه الكارثة وإغاثة المتضررين منها.

 

انظر ايضاً

الرئيس الأسد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين يعزيه بضحايا الزلزال ويؤكد الاستعداد لتقديم المساعدة لسورية

دمشق-سانا تلقى السيد الرئيس بشار الأسد اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من جلالة الملك حمد بن …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved