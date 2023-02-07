الجيش اللبناني يرسل عناصر من فوج الهندسة إلى سورية للمساهمة في أعمال إنقاذ المنكوبين جراء الزلزال

بيروت-سانا

أعلن الجيش اللبناني اليوم أنه سيرسل عناصر من فوج الهندسة إلى سورية للمساهمة في أعمال إنقاذ المنكوبين جراء الزلزال الذي ضربها فجر أمس، وأدى إلى سقوط مئات الضحايا.

وقال الجيش عبر حسابه على تويتر: “إنه سيرسل 15 عنصراً من فوج الهندسة إلى الجمهورية العربية السورية للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ”.

وكان لبنان أعرب أمس عن عميق تعاطفه وتضامنه مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة حيال الكارثة التي سببها الزلزال الذي ضربها فجر أمس، مبدياً استعداده لتقديم يد العون والمساعدة في مواجهة تداعيات هذا الزلزال.

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