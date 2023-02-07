كوريا الديمقراطية: مستمرون في تعزيز قدراتنا العسكرية لمواجهة التهديدات الخارجية

بيونغ يانغ-سانا

أكدت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عزمها على مواصلة تعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة الاستفزازات والتهديدات الخارجية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية المركزية أن الرئيس الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون أعرب خلال الاجتماع الموسع الرابع للجنة العسكرية المركزية الثامنة لحزب العمل الحاكم أمس عن ثقته بقدرات القوات العسكرية للبلاد وبأدائها الفعال والمثالي للمهام الموكلة بها.

وناقشت اللجنة سبل توسيع التدريبات القتالية العملياتية للجيش الكوري الديمقراطي بشكل أكثر دقة، للتعامل مع الوضع السائد والمهام العسكرية والسياسية الرئيسية لعام 2023، والقضايا طويلة الأجل المتعلقة بتوجهات بناء الجيش.

وجاء الاجتماع في الوقت الذي تستعد فيه كوريا الديمقراطية لاستعراض عسكري بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري الديمقراطي غداً الأربعاء، ووسط الاستفزازات المتزايدة من قبل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عبر إجرائهما مناورات عسكرية متكررة.

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