دونيتسك: مقتل امرأة وإصابة شخصين جراء قصف أوكراني

دونيتسك-سانا

قتلت امرأة وأصيب شخصان بجروح جراء قصف لقوات نظام كييف، استهدف مدينة دونيتسك وضواحيها خلال الساعات الماضية.

وأعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بحسب ما نقل عنه موقع روسيا اليوم أنه خلال اليوم الماضي قصفت القوات الأوكرانية مدن الجمهورية 18 مرة، مضيفاً: إن هذه القوات أطلقت 97 قذيفة وصاروخاً واستخدمت خلال القصف راجمات صواريخ متعددة ومدفعية من عيار 155 مم.

وأشار المكتب إلى أنه تم تسجيل ما مجموعه 18 هجوماً على مدينة دونيتسك ومدن غورلوفكا ،وشيروكايا بالكا، وماكيفكا ،وياسينوفاتايا حيث أسفر القصف عن مقتل امرأة وإصابة مدنيين اثنين أحدهما طفل فيما تضررت عشرة مبان سكنية وأربع منشآت بنية تحتية مدنية.

وخلال اليوم السابق تم تسجيل 25 هجوماً للقوات الأوكرانية على أراضي الجمهورية.

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