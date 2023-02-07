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وزارة الصحة: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1448 إصابة و769 وفاة في محافظات حلب، اللاذقية، حماة، ريف إدلب، طرطوس في حصيلة غير نهائية

2023-02-07

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