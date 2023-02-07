وصول طائرتين عراقيتين إلى مطار دمشق الدولي محملتان بمساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال

دمشق-سانا

وصلت طائرتان عراقيتان إلى مطار دمشق الدولي تحملان مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال.

وقال الدكتور أسامة مهدي غانم رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية العراقية في تصريح لمراسل سانا: إن ما أصاب سورية أصابنا جميعاً وستخرج سورية قوية كما كانت دائماً، لافتاً إلى أن الطائرتين العراقيتين تحمل كل منهما نحو 70 طناً من المواد الغذائية والطبية والبطانيات والمستلزمات الضرورية.

ولفت غانم إلى أن هناك جسراً جوياً عراقياً لتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء السوريين، وغداً ستنطلق من بغداد قافلة للوقود.

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