مراسل سانا: الطائرة العراقية محملة بـ 70 طناً من المواد الإغاثية لمساعدة المتضررين من الزلزال

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
السفير صباغ يلتقي غوتيريش ويبحث معه سبل تقديم المساعدات لمتضرري الزلزال
2023-02-06
هنية في برقية تعزية للرئيس الأسد: نقف إلى جانب الشعب السوري الشقيق
2023-02-06
وصول طائرة إيرانية إلى مطار دمشق الدولي تحمل مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال
2023-02-06
جمعية الصليب الأحمر الصينية تقدم مساعدات إنسانية للهلال الأحمر السوري
2023-02-06
باكستان تعرب عن تضامنها مع متضرري الزلزال وتعلن عن تقديم مساعدات إغاثية
2023-02-06
رئيس مجلس الشورى اليمني يعرب عن تعازيه وتضامنه مع الشعب السوري
2023-02-06
وزراء خارجية عدد من البلدان يعربون للمقداد عن تعازيهم وتضامنهم مع الشعب السوري
2023-02-06
محليات
خطة التحرك الطارئة
2023-02-06
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال بحلب إلى 230 والمصابين إلى 602
2023-02-06
الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة تنفذ عدداً من الإجراءات ضمن خطة التحرك الطارئة لدعم المتضررين جراء الزلزال
2023-02-06
مبادرة في بلدة القنجرة بريف اللاذقية لتجهيز خيمتين في ساحة البلدة لاستقبال المتضررين من الزلزال
2023-02-06
أهالي اللاذقية يستنفرون الطاقات للمساهمة في عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض الناجمة عن الزلزال
2023-02-06
إطلاق مبادرة شبابية بعنوان (الناس لبعض)في حمص
2023-02-06
وزارة الكهرباء: الزلزال تسبب بأضرار متنوعة في المنظومة الكهربائية بعدد من المحافظات
2023-02-06
رياضة
منتخب سورية لكرة السلة للناشئات يتوج بلقب بطولة غرب آسيا
2023-02-06
فضية لسورية في بطولة العالم للبلياردو
2023-02-06
الاتحاد الرياضي العام: تعليق الأنشطة الرياضية وتكريس الجهود لمساعدة المتضررين من الزلزال
2023-02-06
بايرن ميونخ يفوز على فولفسبورج في الدوري الألماني
2023-02-05
نابولي يفوز على سبيزيا بثلاثية في الدوري الإيطالي
2023-02-05
توتنهام يهزم مانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي
2023-02-05
اتحاد كرة القدم يعلن أسماء الكادر التدريبي المساعد للمدير الفني لمنتخب سورية الأول
2023-02-05
اقتصاد
المركزي يصدر الأحكام المتعلقة بالسماح للمصدرين باستخدام عائداتهم من القطع الأجنبي
2023-02-06
تراجع الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد
2023-02-06
تمديد مهرجان التسوق الشهري (صنع في سورية) حتى يوم الجمعة القادم
2023-02-05
الوطنية للتمويل الأصغر: تعاون مع السورية للتأمين وضمان المخاطر وقروض تصل إلى 30 مليوناً
2023-02-05
زراعة 875 هكتاراً بمحصول الشوندر السكري في منطقة الغاب
2023-02-05
السورية للتجارة بحماة تضع صالة بلدة جرجيسة في الخدمة
2023-02-05
تفعيل خدمة إيصال رواتب المتقاعدين لمكان إقامتهم في مدينة طيبة الإمام بحماة
2023-02-05
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الشريط الإخباري
الصحة: 711وفاة و1431 إصابة في حلب وحماة واللاذقية وطرطوس جراء الزلزال
سورية تناشد أعضاء الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية لمد يد العون ودعم جهودها لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر
المقداد لممثلي منظمات الأمم المتحدة: الحكومة السورية مستعدة لتقديم التسهيلات المطلوبة في سبيل تقديم المساعدات
المركز الوطني للزلازل: لا مؤشرات على إمكانية حصول تسونامي وتأثير الهزات الارتدادية سيتناقص مع الوقت
الصين تعلن استعدادها لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى سورية
سلطنة عمان تعرب عن تضامنها مع سورية جراء الزلزال
الرئيس الأسد يترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء لبحث أضرار الزلزال والإجراءات اللازمة-فيديو
الرئيس الأسد يتلقى عدداً من برقيات التعزية والتضامن مع سورية من رؤساء وملوك وقادة الدول الشقيقة والصديقة
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يؤكد للرئيس الأسد وقوف وتضامن الإمارات مع سورية جرّاء الزلزال
سورية وروسيا ترفضان بيان الدول الغربية الكاذب والمليء بالتضليل حول حادثة دوما المزعومة
مراسل سانا: الطائرة العراقية محملة بـ 70 طناً من المواد الإغاثية لمساعدة المتضررين من الزلزال
2023-02-07
2023-02-07
malek
سابق
مراسل سانا: وصول طائرة عراقية إلى مطار دمشق الدولي محملة بمساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال
انظر ايضاً
مراسل سانا: وصول طائرة عراقية إلى مطار دمشق الدولي محملة بمساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال
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