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مراسل سانا: الطائرة العراقية محملة بـ 70 طناً من المواد الإغاثية لمساعدة المتضررين من الزلزال

2023-02-07

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مراسل سانا: وصول طائرة عراقية إلى مطار دمشق الدولي محملة بمساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال

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