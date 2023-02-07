وصول طائرة إيرانية إلى مطار دمشق الدولي تحمل مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال

دمشق-سانا

وصلت طائرة إيرانية إلى مطار دمشق الدولي، تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين جراء الزلزال الذي ضرب البلاد فجر اليوم.

وأعرب السفير الإيراني في دمشق مهدي سبحاني في تصريح لمراسل سانا عن تعازيه للشعب السوري بضحايا الزلزال، موضحاً أن طائرة المساعدات الإيرانية تحمل على متنها مواد غذائية وإغاثية وطبية.

وقال سبحاني: إن هذه الطائرة تحمل أول دفعات المساعدات الإنسانية المقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى متنها 45 طناً من المساعدات الإنسانية تشمل البطانيات، والخيم ،والأدوية، والمواد الغذائية ،ومستلزمات أخرى يحتاجها المتضررون من الزلزال الأليم.

وأشار إلى أنه وبعد تفريغ الطائرة مباشرة ستصل هذه المساعدات إلى المناطق المنكوبة.

وأوضح السفير الإيراني أن الطائرة الثانية ستهبط يوم غد في مطار حلب ، وبعد ذلك طائرة ثالثة إلى مطار اللاذقية.