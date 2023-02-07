جمعية الصليب الأحمر الصينية تقدم مساعدات إنسانية للهلال الأحمر السوري

بكين-سانا

قررت جمعية الصليب الأحمر الصينية التبرع بمبلغ 200 ألف دولار أمريكي نقداً لمنظمة الهلال الأحمر السورية، كمساعدات إنسانية طارئة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سورية فجر اليوم.

ونقلت وكالة شينخوا عن تشن تشو رئيس جمعية الصليب الأحمر الصيني قوله خلال رسالة تعاطف أرسلها لمنظمة الهلال الأحمر السوري: إن “الجمعية الصينية تتابع أعمال الإغاثة في المناطق المنكوبة جراء الزلزال العنيف، وتتعهد بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إذا لزم الأمر”.

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