نقابة الفنانين السوريين تقدم 75 مليون ليرة للأسر المنكوبة وتطلق حملة للتبرع بالدم

دمشق-سانا

قدمت نقابة الفنانين السوريين مبلغ 75 مليون ليرة سورية، مساهمة منها لصالح أهلنا المتضررين من الزلزال الذي تعرضت له بعض المحافظات السورية.

ورصدت النقابة 25 مليون ليرة سورية لمحافظة حلب، و25 مليون ليرة سورية لمحافظة حماة، و25 مليون ليرة سورية لمحافظة اللاذقية مكلفة المحاسبة المركزية بتحويل هذه المبالغ إلى الحسابات المخصصة لهذه الغاية في المحافظات الثلاث.

كما أعلنت النقابة عن إطلاق حملة للتبرع بالدم عند العاشرة من صباح الأربعاء المقبل لدى بنك الدم جانب مشفى الأطفال في المزة.

وتأتي هذه الحملة لصالح الأهل المصابين بفعل الزلزال الذي تعرضت له بعض المحافظات السورية فجر هذا اليوم.

شذا حمود

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