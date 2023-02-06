محدث- وزارة الصحة: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 556 وفاة و1395 إصابة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
ميقاتي وحمية والحاج حسن يقدمون التعازي للمهندس عرنوس بضحايا الزلزال
2023-02-06
رئيس دولة الإمارات يوجه بإرسال فريق إنقاذ وإمدادات عاجلة إلى المتضررين من الزلزال في سورية
2023-02-06
سورية تناشد أعضاء الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية لمد يد العون ودعم جهودها لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر
2023-02-06
مجلس كنائس الشرق الأوسط يطالب برفع العقوبات عن سورية فوراً والسماح لجميع المواد بالوصول إليها
2023-02-06
الدفاع الروسية: 300 جندي روسي و60 وحدة هندسية عسكرية يشاركون بتقديم المساعدة في سورية
2023-02-06
الصحة الروسية تعلن استعدادها لإرسال طواقم لمساعدة ضحايا الزلزال في سورية
2023-02-06
الصين تعلن استعدادها لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى سورية
2023-02-06
محليات
وزارة الكهرباء: الزلزال تسبب بأضرار متنوعة في المنظومة الكهربائية بعدد من المحافظات
2023-02-06
خطة التحرك الطارئة
2023-02-06
محافظة درعا تسيّر آليات مع طواقمها إلى حلب للمساعدة في رفع الأنقاض
2023-02-06
جهود مستمرة في اللاذقية لتأمين مراكز الإيواء والمستلزمات الأساسية للمتضررين من الزلزال
2023-02-06
أبناء الجولان المحتل يطلقون حملة لجمع مساعدات لأهالي المحافظات المتضررة جراء الزلزال
2023-02-06
محافظة دير الزور تستنفر جميع القطاعات الخدمية التابعة لها لمواجهة تداعيات الزلزال
2023-02-06
مياه دمشق: العكارة في المياه طبيعية وغير مؤذية
2023-02-06
رياضة
فضية لسورية في بطولة العالم للبلياردو
2023-02-06
الاتحاد الرياضي العام: تعليق الأنشطة الرياضية وتكريس الجهود لمساعدة المتضررين من الزلزال
2023-02-06
بايرن ميونخ يفوز على فولفسبورج في الدوري الألماني
2023-02-05
نابولي يفوز على سبيزيا بثلاثية في الدوري الإيطالي
2023-02-05
توتنهام يهزم مانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي
2023-02-05
اتحاد كرة القدم يعلن أسماء الكادر التدريبي المساعد للمدير الفني لمنتخب سورية الأول
2023-02-05
اختتام بطولة طرطوس للشطرنج للفئات العمرية
2023-02-05
اقتصاد
المركزي يصدر الأحكام المتعلقة بالسماح للمصدرين باستخدام عائداتهم من القطع الأجنبي
2023-02-06
تراجع الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد
2023-02-06
تمديد مهرجان التسوق الشهري (صنع في سورية) حتى يوم الجمعة القادم
2023-02-05
زراعة 875 هكتاراً بمحصول الشوندر السكري في منطقة الغاب
2023-02-05
السورية للتجارة بحماة تضع صالة بلدة جرجيسة في الخدمة
2023-02-05
تفعيل خدمة إيصال رواتب المتقاعدين لمكان إقامتهم في مدينة طيبة الإمام بحماة
2023-02-05
بيع أكثر من 23 ألف طن من بذار القمح للفلاحين والجمعيات في حماة ودرعا
2023-02-05
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الشريط الإخباري
الصحة: 570 وفاة و1403 إصابة في حلب وحماة واللاذقية وطرطوس جراء الزلزال
سورية تناشد أعضاء الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية لمد يد العون ودعم جهودها لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر
المقداد لممثلي منظمات الأمم المتحدة: الحكومة السورية مستعدة لتقديم التسهيلات المطلوبة في سبيل تقديم المساعدات
المركز الوطني للزلازل: لا مؤشرات على إمكانية حصول تسونامي وتأثير الهزات الارتدادية سيتناقص مع الوقت
الصين تعلن استعدادها لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى سورية
سلطنة عمان تعرب عن تضامنها مع سورية جراء الزلزال
الرئيس الأسد يترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء لبحث أضرار الزلزال والإجراءات اللازمة-فيديو
الرئيس الأسد يتلقى عدداً من برقيات التعزية والتضامن مع سورية من رؤساء وملوك وقادة الدول الشقيقة والصديقة
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يؤكد للرئيس الأسد وقوف وتضامن الإمارات مع سورية جرّاء الزلزال
سورية وروسيا ترفضان بيان الدول الغربية الكاذب والمليء بالتضليل حول حادثة دوما المزعومة
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محدث- وزارة الصحة: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 570 وفاة و1403 إصابات
محدث- وزارة الصحة: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 556 وفاة و1395 إصابة
2023-02-06
2023-02-06
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وزارة الكهرباء: الزلزال تسبب بأضرار متنوعة في المنظومة الكهربائية بعدد من المحافظات
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محدث- وزارة الصحة: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 570 وفاة و1403 إصابات
انظر ايضاً
محدث- وزارة الصحة: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 570 وفاة و1403 إصابات
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