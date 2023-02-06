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عــاجــل محدث- وزارة الصحة: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 570 وفاة و1403 إصابات

محدث- وزارة الصحة: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 556 وفاة و1395 إصابة

2023-02-06

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محدث- وزارة الصحة: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 570 وفاة و1403 إصابات

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