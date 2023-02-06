وزارة النقل: في إطار الاستجابة الإنسانية والمجتمعية، غرفة الملاحة البحرية تقدم 100 مليون ليرة، والجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني تقدم 28 مليون ليرة، لدعم المتضررين جراء الزلزال.