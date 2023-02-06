عبد اللهيان يعرب عن تعاطف إيران مع الحكومة والشعب في سورية جراء كارثة الزلزال المؤلمة

طهران-سانا

أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن بالغ الحزن والأسى، جراء تداعيات الزلزال العنيف الذي ضرب سورية وتركيا اليوم.

وقال عبد اللهيان في حسابه على موقع تويتر: إننا في إيران نتعاطف مع الحكومة والشعب في سورية إثر هذه الكارثة المؤلمة، ومستعدون لتقديم المساعدات من أجل تجاوز هذه المحنة.

بدوره أكد كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون خلال اتصال عبر الفيديو، ضرورة إرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى منكوبي الزلزال في سورية.

واستعرض الجانبان مستجدات الظروف الإنسانية في سورية، ولا سيما عقب الزلزال الشديد الذي ضربها فجر اليوم، إضافة إلى سير التطورات السياسية.

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