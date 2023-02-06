SCS-NET
الشريط الإخباري
عــاجــل الدكتور ضميرية: تم تطبيق خطة الطوارئ العامة وخطة الإمداد للمستلزمات والأدوية لتزويد الأماكن المتضررة، وتوجيه المشافي الخاصة لفتح أبوابها للمصابين واستقبال كل الحالات

مدير صحة حلب لمراسل سانا : وصول 16 حالة وفاة وعشرات المصابين إلى مشفى الرازي بحلب جراء الزلزال

2023-02-06

انظر ايضاً

الدكتور ضميرية: تم تطبيق خطة الطوارئ العامة وخطة الإمداد للمستلزمات والأدوية لتزويد الأماكن المتضررة، وتوجيه المشافي الخاصة لفتح أبوابها للمصابين واستقبال كل الحالات

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved