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عــاجــل الدكتور ضميرية: تم تطبيق خطة الطوارئ العامة وخطة الإمداد للمستلزمات والأدوية لتزويد الأماكن المتضررة، وتوجيه المشافي الخاصة لفتح أبوابها للمصابين واستقبال كل الحالات

معاون وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية لمراسلة سانا: 42 وفاة و 200 إصابة في حلب وحماة واللاذقية جراء الزلزال في حصيلة غير نهائية

2023-02-06

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الدكتور ضميرية: تم تطبيق خطة الطوارئ العامة وخطة الإمداد للمستلزمات والأدوية لتزويد الأماكن المتضررة، وتوجيه المشافي الخاصة لفتح أبوابها للمصابين واستقبال كل الحالات

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